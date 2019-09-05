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На полях ВЭФ-2019 подписаны соглашения на 1 трлн руб. 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
На полях ВЭФ-2019 подписаны соглашения на 1 трлн руб.
Фото: РИА Новости
В ходе Восточного экономического форума в присутствии полпреда президента, вице-премьера Юрия Трутнева подписаны 14 соглашений на более чем 1 трлн руб., сообщает фонд "Росконгресс".
"Если будут строиться новые предприятия, то будут увеличиваться налоги, будут строиться дороги, больницы, детские сады. Это и есть то, что мы называем развитием Дальнего Востока. Это основное, что мы хотели бы видеть на Восточном экономическом форуме", — отметил Юрий Трутнев, подчеркнув, что работа по налаживанию партнерств ведется каждый день.
Так, подписаны 4 соглашения о намерениях в реализации проектов в области перспективных информационных технологий на базе Дальневосточного федерального университета; о создании нового предприятия в ТОР "Нефтехимический" на 200,7 млрд рублей; о займе в рамках реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж в Хабаровском крае; а также другие документы.
ВЭФ проходит на острове Русский 4-6 сентября. В нем участвуют около 8000 делегатов из 65 стран.
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Комментарии
Экономика , Компании , Юрий Трутнев
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