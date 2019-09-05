Обменялись одеждой: Путин и Абэ встретились на ВЭФ

Обменялись мнениями и одеждой: Путин и Абэ встретились на ВЭФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг подарил президенту России Владимиру Путину гравюру с изображением порта города Ниигата в ходе встречи на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке, передает «Интерфакс».

Абэ пояснил, что гравюра была выполнена японским художником в 1859 году. Помимо порта на ней можно увидеть корабль, который является клипером российского Военно-морского флота «Джигит».

Помимо этого лидеры обменялись подарками в виде формы для регби. Путин получил от премьера Японии красно-белую одежду, сзади которой написано имя «Владимир». В ходе переговоров президент и премьер-министр обсудили двусторонние отношения и поделились мнениями по поводу заключения мирного договора. V Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке.