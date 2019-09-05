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Обменялись мнениями и одеждой: Путин и Абэ встретились на ВЭФ 

Мир24 + ещё 4 9 часов назад
Обменялись одеждой: Путин и Абэ встретились на ВЭФ
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг подарил президенту России Владимиру Путину гравюру с изображением порта города Ниигата в ходе встречи на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке, передает «Интерфакс».
Абэ пояснил, что гравюра была выполнена японским художником в 1859 году. Помимо порта на ней можно увидеть корабль, который является клипером российского Военно-морского флота «Джигит».
Помимо этого лидеры обменялись подарками в виде формы для регби. Путин получил от премьера Японии красно-белую одежду, сзади которой написано имя «Владимир». В ходе переговоров президент и премьер-министр обсудили двусторонние отношения и поделились мнениями по поводу заключения мирного договора. V Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке.
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Экономика , Восточный экономический форум , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Интерфакс
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