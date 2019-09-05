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Моди на русском языке оценил визит во Владивосток 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Моди на русском языке поблагодарил россиян
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер Индии Нарендра Моди в своем Twitter опубликовал сообщение на русском языке, в котором заявил, что его визит в Россию сблизил Нью-Дели и Москву.
«Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию. Благодарю президента Путина, правительство и народ России за гостеприимство», — написал он в Twitter.
Накануне Моди также опубликовал сообщение в Twitter, в котором поблагодарил Путина.
В ходе визита Моди на Владивостокский экономический форум было подписано несколько важных документов.
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Экономика , Нарендра Моди
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