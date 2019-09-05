На ВЭФ запустили обратный отсчет до чемпионата мира по Го

Сегодня в рамках спортивной программы Восточного экономического форума прошла церемония запуска часов, начавших отсчет времени до 41-го Чемпионата мира по Го. Он впервые пройдет в России. Любители главной стратегической игры Востока будут состязаться во Владивостоке с 28 мая по 4 июня 2020 года, чтобы определить сильнейшего.

На торжественную церемонию на стенде Минвостокразвития собрались участники международного турнира на кубок V Восточного экономического форума, в котором принимают участие около 70 человек, в том числе бизнесмены из Индии, Китая, Кореи, России и Японии, а также сборные команды из Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Бурятии, Приморья, Якутии, Хабаровского края, представители федераций го из Европы, Индии, Кореи и России.

— Это большое достижение, что спортивное мероприятие мирового уровня анонсируется на Восточном экономическом форуме. Мы постараемся провести чемпионат мира на самом высоком уровне, — заверил, открывая церемонию, глава Минвостокразвития Александр Козлов.

По мнению большого поклонника этой игры, главного исполнительного директора золотодобывающей компании Polymetal Виталия Несиса , "спортивный элемент предстоящего чемпионата очень важен, но основную роль Го играет в культурном плане".

— Го — это мост между цивилизациями — европейской (западной) и азиатской (восточной). Научившись играть в Го, можно не только интересно провести время, развить свои интеллектуальные способности, но и лучше понимать наших соседей, проникнуть в их менталитет. С представителями других культур необходимо уметь разговаривать, и для понимания психологии восточных партнеров навыки игры в Го незаменимы. Партии здесь проходят медленнее, чем в шахматах, и именно так обычно развиваются отношения с компаниями из Азии. Кроме того, Го не ставит целью уничтожение соперника: здесь выигрывает тот, кто приобретет больше ценностей, а это созидательная задача, — подчеркнул Виталий Несис.

Справка "РГ"

Членами Международной федерации Го являются 77 стран. В чемпионатах мира принимают участие победители национальных чемпионатов. Сегодня в Го играет более 50 миллионов человек. Игра объединяет элиты Азии в неформальный клуб.

Россия — лидер в развитии Го в Европе. В нашей стране игрой увлекается около 50 тысяч человек, более чем в 40 регионах открыты клубы и секции Российской федерации Го. Россияне регулярно становятся чемпионами Европы и занимают призовые места на всех европейских соревнованиях. Лучшее достижение на чемпионатах мира — IV место.