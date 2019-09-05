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Путин назвал лучший рынок сбыта для украинских товаров 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Путин назвал лучший рынок сбыта для товаров Украины
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком назвал российский рынок лучшим для сбыта украинских товаров.
«Я думаю, что самый лучший рынок сбыта украинских товаров, все это понимают, — это российский рынок», — сказал президент, передает РИА «Новости».
По мнению Путина, рынки в Азии представляют интерес для всех, в частности, Восточный экономический форум как раз ориентирован на инвесторов из АТР.
«Здесь, безусловно, очень много интересных партнеров. Азиатско-Тихоокеанский регион интересен не только для России — для всех стран, в том числе и для Украины. Это самый бурно развивающейся в экономическом плане регион мира, это мы все хорошо знаем», — подчеркнул российский лидер.
В свою очередь Медведчук заявил, что ему было очень интересно принять участие в работе форума. Путин воспользовался случаем и пригласил украинского политика приезжать на ВЭФ чаще.
«Смотрите, премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ третий раз подряд, по-моему, приезжает на Восточный экономический форум, а Медведчук только в первый раз. Это неправильно, а правильно — приезжать», — смеясь заметил Путин.
«Я исправлю, если будете приглашать», — заверил Медведчук, поблагодарив за приглашение и добавив, что его приезд оказался полезен.
Медведчук также поделился своими впечатлениями от увиденного во Владивостоке.
«По поводу Владивостока: эта тема более близка мне. Я вспомнил студенческие годы. Еще в сфере советских студенческих стройотрядов я когда-то здесь работал, бывал. Сравнивать Владивосток того периода и сегодняшней — это небо и земля», — сказал политик, отметив, что город после 2012 года преобразился.
Говоря об экономическом сотрудничестве с Россией, Медведчук напомнил, что его партия отстаивает принцип восстановления торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Он согласился с Путиным в том, что в свое время экономика Украины была нацелена на рынки АТР. «К сожалению, все это ослабло в связи с подписанием (соглашения) о зоне свободной торговли с ЕС, но это наша перспектива — и российские рынки, и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — заключил украинский политик.
Ранее Путин на встрече с Медведчуком заявил, что вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время.
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Комментарии2
Экономика , Рынки , Восточный экономический форум
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