Украинцы отдали две трети доходов на еду и коммуналку

Две трети своих доходов жители Украины в первом квартале 2019 года потратили на еду и коммунальные услуги, следует из материалов Госслужбы статистики.

На питание у украинцев уходило 45,6 процента дохода, причем жители городов тратили больше; на плату за ЖКХ — 19,4 процента. Из этого на продовольственные продукты ушло 43,8 процента, непродовольственные — 31,1 процента, услуги — 15,9 процента. Оставшиеся 9,8 процента относятся к категории непотребительских трат.

В среднем потребительские денежные расходы украинцев оценены на уровне 8036 гривен в месяц (21160 рублей по текущему курсу). Из них продукты питания и безалкогольные напитки заняли порядка 3,6 тысячи гривен, а жилье, вода, газо— и электроснабжение — около 1,9 тысячи гривен.

Ранее аналогичную статистику за июль опубликовал украинский ПриватБанк. Почти 46 процентов трат по его картам (9,5 миллиарда гривен) приходилось на продукты питания.