Конгрессмены в США нашли новый повод для санкций против России

В США конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол призвали президента Дональда Трампа ввести санкционные ограничения в отношении тех, кто нарушал права человека по время протестов в Москве. Об этом сообщается на сайте Энгела.

Согласно заявлению, конгрессмены собираются активно взаимодействовать с администрацией Трампа для привлечения виновных к ответственности. Речь идет о точечных действиях в отношении тех людей, которые якобы грубо нарушали права человека в России.

Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия, — говорится в заявлении.