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Путин призвал либерализовать экономические статьи УК 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Путин призвал либерализовать экономические статьи УК
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил о необходимости либерализовать экономические статьи, чтобы не заключать по ним людей под стражу.
Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. В ходе встречи гендиректор компании «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал о «запутанной» ситуации с регистрацией улова на пунктах пропуска и при санитарном контроле из-за чего ряд бизнесменов были арестованы. По словам Ефремова, это наносит и «социальный вред», поскольку руководителей промысловых предприятий приходится увольнять, что негативно сказывается на развитии предприятий.
«Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее», — сказал президент, передает РИА «Новости».
Кроме того, президент посоветовал найти баланс «между интересами государства и физических лиц, групповыми интересами».
В прошлом году президент уже говорил, что в России будет продолжена гуманизация законодательства, власти могут декриминализировать ряд экономических нарушений. После этого ФСИН поддержала предложение о создании отдельных блоков для осужденных по экономическим статьям.
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Комментарии9
Экономика , Другое , Восточный экономический форум , Александр Ефремов , Владимир Путин , ФСИН , РИА Новости
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