Путин призвал либерализовать экономические статьи УК

Президент Владимир Путин заявил о необходимости либерализовать экономические статьи, чтобы не заключать по ним людей под стражу.

Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. В ходе встречи гендиректор компании «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал о «запутанной» ситуации с регистрацией улова на пунктах пропуска и при санитарном контроле из-за чего ряд бизнесменов были арестованы. По словам Ефремова, это наносит и «социальный вред», поскольку руководителей промысловых предприятий приходится увольнять, что негативно сказывается на развитии предприятий.

«Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее», — сказал президент, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент посоветовал найти баланс «между интересами государства и физических лиц, групповыми интересами».