Путин заявил о проблемах на Восточном, которые требуют его вмешательства

Президент Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства. «Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — передает ТАСС слова Путина на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. Президент отметил, что после этой встречи он улетает на космодром, где проведет совещание. Напомним, в четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.