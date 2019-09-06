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Путин заявил о проблемах на Восточном, которые требуют его вмешательства 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин заявил о проблемах на Восточном
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.
«Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — передает ТАСС слова Путина на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.
Президент отметил, что после этой встречи он улетает на космодром, где проведет совещание.
Напомним, в четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
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Экономика , Восточный экономический форум , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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