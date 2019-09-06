Кабмин скоро представит проект указа по нацстратегии развития искусственного интеллекта

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни правительство представит проект указа президента РФ. Мы завершили внутриведомственное согласование со структурами администрации президента, поэтому, я думаю, документ в высокой степени готовности. Сроки подписания и выхода указа зависят от политической повестки главы государства", — сказал он.

Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявлял, что национальная стратегия развития искусственного интеллекта может быть передана из правительства на рассмотрение и подписание президентом в конце июня.

Согласно проекту нацстратегии, предполагается, что доля крупных и средних компаний, органов госвласти и подведомственных организаций, использующих искусственный интеллект, к 2024 году должна достигнуть 10%, к 2030 году — 20%.

Кроме того, стратегия подразумевает полное устранение дефицита отечественных специалистов в сфере искусственного интеллекта к 2030 году, в том числе за счет привлечения ведущих иностранных специалистов с научной степенью.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".