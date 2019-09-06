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Кабмин скоро представит проект указа по нацстратегии развития искусственного интеллекта 

ТАСС 21 минуту назад
Кабмин скоро представит проект указа по нацстратегии развития искусственного интеллекта
Фото: РИА Новости
Правительство РФ в ближайшие дни представит президенту РФ проект указа об утверждении национальной стратегии развития искусственного интеллекта в РФ. Стратегию разработали Минкомсвязь и Сбербанк совместно с экспертным бизнес-сообществом, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Мы ожидаем, что в ближайшие дни правительство представит проект указа президента РФ. Мы завершили внутриведомственное согласование со структурами администрации президента, поэтому, я думаю, документ в высокой степени готовности. Сроки подписания и выхода указа зависят от политической повестки главы государства", — сказал он.
Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявлял, что национальная стратегия развития искусственного интеллекта может быть передана из правительства на рассмотрение и подписание президентом в конце июня.
Согласно проекту нацстратегии, предполагается, что доля крупных и средних компаний, органов госвласти и подведомственных организаций, использующих искусственный интеллект, к 2024 году должна достигнуть 10%, к 2030 году — 20%.
Кроме того, стратегия подразумевает полное устранение дефицита отечественных специалистов в сфере искусственного интеллекта к 2030 году, в том числе за счет привлечения ведущих иностранных специалистов с научной степенью.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Максим Акимов , Константин Носков , Администрация Президента РФ , Минкомсвязи РФ , Сбербанк России , Правительство РФ
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