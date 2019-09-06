На ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев , подводя итоги ВЭФ на пресс-конференции. "Подписано более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей <…> это снова шаг вперед по отношению к предыдущим форумам", — сказал Трутнев. В 2018 году в рамках ВЭФ было подписано 220 соглашений на 3 трлн рублей. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".