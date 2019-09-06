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На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей 

ТАСС + ещё 6 54 минуты назад
На ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
Фото: ТАСС
Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, подводя итоги ВЭФ на пресс-конференции.
"Подписано более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей <…> это снова шаг вперед по отношению к предыдущим форумам", — сказал Трутнев.
В 2018 году в рамках ВЭФ было подписано 220 соглашений на 3 трлн рублей.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".
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Экономика , Восточный экономический форум , Юрий Трутнев
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