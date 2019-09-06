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В ВЭФ приняли участие более 8,5 тысячи человек из 65 стран 

РИА Новости 41 минуту назад
В ВЭФ приняли участие более 8,5 тысячи человек из 65 стран
Фото: РИА Новости
Свыше 8,5 тысячи человек из 65 стран приняли участие в Пятом Восточном экономическом форуме, сообщил на итоговой пресс-конференции вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"На площадке работали более 8,5 тысячи человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ", — сказал Трутнев.
По его словам, самые многочисленные делегации были из Японии, КНР, Южной Кореи и Индии. Всего более 440 компаний приняли участие в работе форума, добавил Трутнев.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Экономика , Восточный экономический форум , Юрий Трутнев
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