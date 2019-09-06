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Путин пошутил про тещу на Восточном экономическом форуме 

Инфо 24 5 часов назад
Путин пошутил про тещу на Восточном экономическом форуме
Фото: kremlin.ru
Известный своим остроумием президент России Владимир Путин снова пошутил. Общаясь с жителями Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума глава государства отпустил шутку на одну из излюбленных российских тем — об отношении к теще.
Участник ВЭФ сообщил Путину в беседе, что планирует уехать в строящийся во Владимирской области город Доброград. Переезд планируется всей семьей, включая тещу.
«И тещу хотите взять? — удивился российский лидер, — У вас хорошая семья».
Днем ранее путинскому остроумию расточал комплименты глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом стала высказывание президента России на пленарном заседании ВЭФ с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава японского правительства отметил, что 75-летние люди в Японии сейчас ходят с такой скоростью, с какой раньше передвигались 65-летние. Путин отреагировал на это репликой: «В Чечне и Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».
Этой шутке Кадыров посвятил пост в Telegram. Чеченский лидер отметил, что политический юмор это настоящая сложная наука, которой владеет только мудрый опытный и уверенный в себе политик. По мнению Кадырова, такой род юмора должен быть одновременно добрым и острым. Примером прекрасного владения этим искусством Кадыров считает Путина.
«Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдет в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента», — написал Кадыров.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке в пятый раз. Он начался 4 сентября, сегодня, 6 сентября, ВЭФ завершает свою работу.
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Комментарии
Экономика , Синдзо Абэ , Рамзан Кадыров , Владимир Путин
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