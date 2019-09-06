Путин пошутил про тещу на Восточном экономическом форуме

Известный своим остроумием президент России Владимир Путин снова пошутил. Общаясь с жителями Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума глава государства отпустил шутку на одну из излюбленных российских тем — об отношении к теще.

Участник ВЭФ сообщил Путину в беседе, что планирует уехать в строящийся во Владимирской области город Доброград. Переезд планируется всей семьей, включая тещу.

«И тещу хотите взять? — удивился российский лидер, — У вас хорошая семья».

Днем ранее путинскому остроумию расточал комплименты глава Чечни Рамзан Кадыров . Поводом стала высказывание президента России на пленарном заседании ВЭФ с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ . Глава японского правительства отметил, что 75-летние люди в Японии сейчас ходят с такой скоростью, с какой раньше передвигались 65-летние. Путин отреагировал на это репликой: «В Чечне и Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».

Этой шутке Кадыров посвятил пост в Telegram. Чеченский лидер отметил, что политический юмор это настоящая сложная наука, которой владеет только мудрый опытный и уверенный в себе политик. По мнению Кадырова, такой род юмора должен быть одновременно добрым и острым. Примером прекрасного владения этим искусством Кадыров считает Путина.

«Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдет в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента», — написал Кадыров.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке в пятый раз. Он начался 4 сентября, сегодня, 6 сентября, ВЭФ завершает свою работу.