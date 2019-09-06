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Трутнев заявил, что бюджет Амурской области вырастет вдвое после создания ГПЗ 

ТАСС 1 час назад
Бюджет Амурской области вырастет вдвое после создания ГПЗ
Фото: РИА Новости
Амурская область сможет увеличить бюджет вдвое после реализации проекта газоперерабатывающего завода. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на брифинге по итогам на Восточного экономического форума (ВЭФ).
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м в год.
"Бюджет Амурской области увеличивается почти в два раза с реализацией проекта газоперерабатывающего завода", — сказал Трутнев.
Он пояснил, что это может быть примером того, как проведение форумов влияет на жизнь простых жителей Дальнего Востока: по результатам соглашений в макрорегионе создаются предприятия, которые отчисляют налоги в бюджеты регионов.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступил фонд "Росконгресс".
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Юрий Трутнев
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