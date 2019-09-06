Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.89
72.60
72.78
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.40
73.81
Индексы и котировки Brent
59.89
–0.35 Золото
1523.67
–0.08 РТС
1338.43
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
06.09
1.1050
–0.0030
22.08
1.1080
03.09
23.08
12.08

На ВЭФ объявили условия премии «Звезда Дальнего Востока 2019» 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
На ВЭФ объявили условия премии «Звезда Дальнего Востока 2019»
Фото: пресс-служба ВЭФ-2019
В рамках Восточного экономического форума был дан старт сбору заявок на участие в премии «Звезда Дальнего Востока». В этом году конкурс пройдет в новом расширенном формате. На ВЭФ объявили о начале заявочной кампании для участия в Общественно-деловой премии « Звезда Дальнего Востока». Премией награждаются компании, сделавшие наибольший вклад в развитие Дальнего Востока.
Премия направлена на то, чтобы продемонстрировать активный рост дальневосточных территорий и отметить вклад местных работодателей и инвесторов в развитие регионов. С 2017 года было определено уже 48 лауреатов, представляющих бизнес, общество и медиа.
В этом году премия пройдет в новом расширенном формате — поучаствовать в конкурсе смогут все одиннадцать дальневосточных регионов, а также представители зарубежных инвесторов. Отбор номинантов пройдет в два этапа: региональный и федеральный.
На первом этапе каждый регион сможет выдвинуть своих кандидатов, будущие участники также смогут подать заявку самостоятельно через сайт премии. В финале регионального отбора 99 номинантов войдут в «Золотую сотню» перспективных лидеров.
Далее в каждой номинации будет отобрана лучшая тройка полуфиналистов, которые отправятся в Москву для церемонии награждения. В финал попадут участники, прошедшие федеральный отбор членами жюри, в числе которых по традиции будут известные эксперты, деятели культуры и СМИ.
Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», который пройдет в декабре 2019. Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте «Звезда дальнего востока».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин оценил идею открыть в Приморском крае мастерскую управления «Сенеж» Путин оценил идею открыть в Приморском крае мастерскую управления «Сенеж» В России задумали развивать сеть глэмпингов В России задумали развивать сеть глэмпингов На ВЭФ поделились японским опытом работы с мусором На ВЭФ поделились японским опытом работы с мусором
Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее5
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
ЦБ принял решение по ключевой ставке
ЦБ принял решение по ключевой ставке15
ЦБ снизил прогноз по инфляции в 2019 году
ЦБ снизил прогноз по инфляции в 2019 году1
Кому много платят в России
Кому много платят в России5
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение