На ВЭФ объявили условия премии «Звезда Дальнего Востока 2019»

В рамках Восточного экономического форума был дан старт сбору заявок на участие в премии «Звезда Дальнего Востока». В этом году конкурс пройдет в новом расширенном формате. На ВЭФ объявили о начале заявочной кампании для участия в Общественно-деловой премии « Звезда Дальнего Востока». Премией награждаются компании, сделавшие наибольший вклад в развитие Дальнего Востока.

Премия направлена на то, чтобы продемонстрировать активный рост дальневосточных территорий и отметить вклад местных работодателей и инвесторов в развитие регионов. С 2017 года было определено уже 48 лауреатов, представляющих бизнес, общество и медиа.

В этом году премия пройдет в новом расширенном формате — поучаствовать в конкурсе смогут все одиннадцать дальневосточных регионов, а также представители зарубежных инвесторов. Отбор номинантов пройдет в два этапа: региональный и федеральный.

На первом этапе каждый регион сможет выдвинуть своих кандидатов, будущие участники также смогут подать заявку самостоятельно через сайт премии. В финале регионального отбора 99 номинантов войдут в «Золотую сотню» перспективных лидеров.

Далее в каждой номинации будет отобрана лучшая тройка полуфиналистов, которые отправятся в Москву для церемонии награждения. В финал попадут участники, прошедшие федеральный отбор членами жюри, в числе которых по традиции будут известные эксперты, деятели культуры и СМИ.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», который пройдет в декабре 2019. Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте «Звезда дальнего востока».