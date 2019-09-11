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72.12
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16.09 – 23.09
$
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73.10
Индексы и котировки Brent
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–0.03 Золото
1488.30
–0.26 РТС
1354.71
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EUR / USD
11.09
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–0.0093
27.08
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08.09
28.08
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