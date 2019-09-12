Растет разрыв в доходах богатых и бедных регионов РФ

Разрыв в доходах богатых и бедных регионов России растет

Александр Дерюгин. По данным за семь месяцев, рост доходов консолидированных бюджетов регионов (12,6%) существенно обгонял темпы инфляции как за счет налоговых поступлений, так и за счет межбюджетных трансфертов. Но оперативные данные за август говорят о торможении дальнейшего роста доходов, отмечает старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Если сравнивать семь месяцев 2019 года с тем же периодом прошлого года, то доходы росли быстрее уровня инфляции (4,6%) у 67 регионов из 85. В номинальном выражении они выросли у 81 региона, в трех регионах (Калужской области, Хакасии и Якутии) упали из-за высокой базы прошлого года и только в Ингушетии падение номинальных доходов вызывает тревогу, говорит Дерюгин.

Несмотря на вялый экономический рост, поступления налога на прибыль в региональные бюджеты выросли за семь месяцев на 20,3%, что связано с ростом прибыли организаций в основных отраслях экономики. Сборы по НДФЛ выросли на 9,1% благодаря росту зарплат (за тот же период прошлого года рост сборов по НДФЛ составил 12,3%, 2017 года — 8,9%). Сборы по налогу на имущество сократились на 3,5% в связи с освобождением от этого налога движимого имущества.

"Впрочем, к концу года я не вижу драйверов, способных поддержать текущие темпы роста налоговых доходов регионов, и ожидаю их снижения", — отмечает Дерюгин.

С трансфертами тоже дело обстояло неплохо — они выросли на 12,4%, но к концу года рост помощи тоже замедлится, потому что в законе о федеральном бюджете он заложен на уровне 7-8%.

По словам Дерюгина, продолжается тенденция последних двух лет, когда собственные налоговые и неналоговые доходы богатых регионов росли быстрее, чем менее обеспеченных, то есть разрыв уровня бюджетной обеспеченности регионов не сокращается, а, напротив, растет, и это большая проблема для Федерации: стимулы Минфина , которые он закладывает в соглашения о нецелевой финансовой помощи регионам, не приводят к сокращению дифференциации регионального развития, поэтому требуются иные меры по поддержке региональных экономик.

Достижением последних двух лет можно считать решение проблемы долгов регионов, которое, правда, было достигнуто за счет жесткой экономии. Количество регионов, у которых отношение долга к объему налоговых и неналоговых доходов зашкаливает за 100 процентов, сократилось с 9, по данным на июль 2016 года, до одного — требование Бюджетного кодекса не выполняет только Мордовия.

Общий объем долга регионов — около 2 трлн рублей, то есть их долговая нагрузка ниже, чем в других развитых странах, где регионы могут делать заимствования. При этом из 2 трлн почти половина — практически бесплатные бюджетные кредиты, 3% — госгарантии, а 47% приходится на коммерческий (дорогой) долг: 26,6% — на облигации, 20,4% — на банковские кредиты. Доля бюджетных кредитов будет падать, потому что в рамках запущенной минфином программы их реструктуризации новые бюджетные кредиты не предоставляются.

Рост доходов позволяет регионам занимать меньше, а более низкие ставки — рефинансировать кредиты и облигации на более выгодных условиях, отмечает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах

"Перспективы на следующий год менее очевидны — реализация майского указа и нацпроектов, скорее всего, потребует дополнительных расходов", — говорит Табах.

Расходы регионов пока растут немного медленнее доходов (10,9% за 7 месяцев), но их темпы к концу года, в отличие от доходов, замедляться не будут, возможностей сокращать расходы нет, тем более что введена жесткая система контроля за реализацией нацпроектов, говорит Дерюгин. Таким образом, предполагает он, по итогам года регионы сведут бюджеты хоть и с профицитом, но он окажется меньше профицита прошлого года.