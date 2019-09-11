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Счетная палата заявила о «недостаточной надежности» прогнозов Минэкономразвития 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Счетная палата раскритиковала работу Минэкономразвития
Фото: ТАСС
Счетная палата заявила о "недостаточной степени надежности" прогнозов Минэкономразвития, которые ложатся в основу формирования федерального бюджета. Такая оценка содержится в отчете Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2018 год.
Минэкономразвития ежегодно представляет трехлетние прогнозы социально-экономического развития РФ в базовом и консервативном вариантах. Для расчетов федерального бюджета используется базовый сценарий.
"При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", были заложены излишне консервативная цена на нефть марки Urals и курс рубля. Прогноз инфляции и реальных располагаемых денежных доходов населения, напротив, был чрезмерно оптимистичным", — уточняет Счетная палата.
Ведомство также указывает, что на протяжении ряда лет из-за уточнения макропрогноза и итогов исполнения бюджета "за истекший период текущего года" приходится неоднократно вносить изменения в федеральный бюджет.
"Это свидетельствует о необходимости повышения точности прогнозирования основных макроэкономических показателей и качества прогнозирования поступлений доходов федерального бюджета", — говорится в отчете Счетной палаты.
"Расхождение динамики с прогнозными значениями за год привело к необходимости двукратной корректировки прогноза. Однако и это не обеспечило более высокую точность прогноза — по ряду макроэкономических параметров сохранились значимые отклонения. Подобные расхождения отмечаются Счетной палатой ежегодно и свидет