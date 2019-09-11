«Смертельные вирусы экономики»: как начнется мировой кризис

Лето 2019-го стало одним из самых стрессовых времен этого года. Экономики крупнейших стран находятся под прессом: в Китае происходит замедление темпов производства, а в странах Евросоюза усиливаются риски глобальной рецессии. Масла в огонь добавляет отложенный эффект торговой войны лидера США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина . Когда миру ждать повторения финансового кризиса 2008 года, разбиралась «Газета.Ru».

Финансовые кризисы происходят примерно раз в 10–15 лет, поэтому мировая экономика рискует войти в рецессию уже к 2020 году. К таким выводам в своем исследовании пришли экономисты из JPMorgan Chase.

По мнению специалистов, основным драйвером кризиса в этот раз станет перегрев на биржевом и сырьевом рынках. В случае серьезного падения котировок, на рынке не найдется достаточно покупателей на дешевеющие активы, а это будет толкать цены на рисковые активы вниз, уверены аналитики.

«Если мировые монетарные регуляторы не смогут предотвратить резкий спад стоимости активов, то ситуация рискует обернуться скатыванием мировой экономики в полноценный кризис, который к тому же приведет к социальным волнениям, не виданным с 1968 года», — предупреждают аналитики.

Напомним, что масштабные протесты молодежи начались весной 1968 года. Тогда молодые люди выступали против интервенции США во Вьетнаме, а также бунтовали против властей из-за убийства Мартина Лютера Кинга. В результате волнений ключевые промышленные индексы США упали на 20%, приведя к спаду национальной и мировой экономик.

Торговое пике

Между тем в текущей ситуации подтолкнуть мир к новому финансовому кризису вполне может нарастающее торговое противостояние США и Китая, отмечают экономисты.

«Мы вполне можем оказаться в самом опасном финансовом моменте со времен финансового кризиса 2009 года на фоне текущей обстановки в отношениях США и Китая», — указывал в своих соцсетях бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.

В начале сентября Вашингтон ввел 15% пошлину на китайский импорт объемом $112 млрд в этот раз ограничения коснулись в основном вещей и обуви китайского производства. Эти санкции расширяют уже действующие ограничения: 25% пошлину на китайские товары на сумму $250 млрд

Вдобавок еще в мае текущего года минпромторг США внес IT-гиганта Huawei в «черный список», запретив покупку компонентов для производства электроники у американских компаний. Затем ведомство отложило вступление в силу постановления до конца ноября. При этом Вашингтон до сих пор убеждает европейские страны не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

«Затеяв это противостояние с Китаем, Трамп рассчитывал на то, что лишит торговых привилегий Пекин и укрепит национальную экономику за счет возвращения производства. Безусловно, задумка должна была иметь положительный эффект, но пока эта стратегия не делает Америку вновь великой», — отмечал в разговоре с «Газетой. Ru» старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон, подчеркивая, что торговая война может стоить миру новых убытков и стать еще одним драйвером, который спровоцирует глобальный кризис.

Любопытно, что экономическую катастрофу предсказала и оппонент президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года — лидер леволиберального крыла Демократической партии Элизабет Уоррен. Она также напомнила, что предугадала наступление кризиса в 2008-м, но ее тогда никто не послушал.

«Теперь я вновь вижу серьезные предупреждающие сигналы в экономике и я призываю регуляторов и Конгресс сыграть на опережение, прежде чем очередной кризис будет стоить американским семьям их домов, рабочих мест и сбережений», — предупредила соперница Трампа.

По ее оценке, о приближающемся крахе сигнализируют производственный спад, который происходит «несмотря на обещания Трампа о промышленном „ренессансе“, корпоративная задолженность в США, а также долги домохозяйств.

Кривая перевернулась: рецессия близко

Помимо торговой войны, на мировой экономике негативно сказываются и текущие новости с биржевых площадок, указывают аналитики. Впервые за долгое время доходность долгосрочных госбумаг оказалась ниже доходности краткосрочных — это определенный сигнал, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов

По его словам, традиционным сигналом приближения кризиса является инверсия кривой доходности казначейских облигаций США на участке 2-10 лет. Так, перевернутая кривая доходности говорит о том, что с этого момента до наступления рецессии в американской экономике остался год — полтора. Американская рецессия может спровоцировать глобальный кризис, говорит Попов.

»В настоящий момент такая ситуация наблюдается — в последний месяц спред между доходностями этих бумаг балансирует вблизи нуля, периодически уходя в отрицательную зону», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

С коллегой согласна и поясняет профессор РЭШ Наталья Волчкова . По ее оценкам, долгосрочные доходности сейчас ниже чем краткосрочные. Это является четким сигналом к тому, что в экономике намечается спад, поясняет профессор.

Так, кривая доходности казначейских облигаций перевернулась в США впервые с кризисного 2007 года. В августе доходность 2-летних казначейских бумаг опустилась ниже 10-летних. До этого — в марте — доходность 10-летних гособлигаций упала и стала ниже доходности трехмесячных векселей.

Эксперты из Федерального резервного банка Сан-Франциско также признали спред между доходностью 10-летних облигаций и 3-месячных векселей наиболее достоверным сигналом к замедлению экономики.

Крупнейшие экономики мира под прессом

Начиная с этого лета, замедление темпов экономического роста интересовались не только эксперты, но и простые жители. Анализ трендов поисковых запросов в Google показывает, что опасения по поводу рецессии и вспыхнули в середине августа с наибольшей силой. О возможном замедлении экономики теперь говорят во всем мире. А началась волна публикаций о рецессии в США после того, как Федрезерв впервые с 2008 года понизил процентную ставку.

Технически рецессия начинается после замедления экономики в течение двух кварталов подряд и более, поясняют аналитики.

При этом рост ВВП США во втором квартале 2019 года замедлился до 2,1%. Текущий рост стал самым низким с четвертого квартала 2018 года. Похожая динамика наблюдалась в последний раз в период с 2007 по 2009 год. Тогда за пару лет ВВП США скатился вниз на 4,3%.

«Если тенденция продолжится, и Дональд Трамп еще сильнее закрутит гайки в отношении внешнеторговых партнеров, то темпы роста страны могут похудеть до 1,8% — 2%», — указывает Март Торнтон.

Между тем рецессия грозит не только США, но и другим большим экономикам мира. Так, на очереди локомотив Европы — Германия, экономика которой уже сдает позиции. Весной правительство ФРГ снизило прогноз роста экономики страны на 2019 год до 0,5%, хотя еще в январе экономисты рассчитывали на более существенный показатель в размере 1%. При этом еще в прошлом году рост экономики Германии составил 1,5%, а осенью 2018-го ожидалось, что ВВП вырастет на 1,8%.

Помимо Берлина, о первой после финансового кризиса рецессии заговорили и в Лондоне. По данным управления национальной статистики страны, ВВП страны во II квартале упал на 0,2%. Там местные власти уже бьют тревогу, утверждая, что экономика королевства с апреля находится в глубокой рецессии.

Более того, китайская экономика растет самыми медленными темпами за почти три десятка лет. Рост ВВП Поднебесной упал до 6,2% — самого низкого показателя с 1992 года. А рост промышленного производства в Китае в июле замедлился до 4,8%. Это худший результат за 17 лет.

«В КНР этот показатель пробивает самые неожиданные минимумы, годовой темп роста розничных продаж замедляется, а уровень безработицы городского населения растет. В целом сейчас в мире происходит очередной передел зон влияния, который негативно сказывается на мировой экономике и рискует ввергнуть мир в новый кризис», — не исключил в беседе с «Газетой. Ru» управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Деловая активность на спаде

Между тем дополнительным индикатором приближения кризиса можно считать и существенное снижение индекса деловой активности в производственном секторе PMI, или Purchasing Managers Index крупнейших экономик, говорит Попов. Так, если этот показатель опускается ниже уровня 50 пунктов, то экономическая активность падает, ввергая глобальную экономику в кризисное состояние.

«В настоящий момент такая ситуация наблюдается в обрабатывающих секторах. Пока еще динамика остается положительной за счет роста в секторе услуг, но это временный процесс»— добавляет эксперт из Сбербанка Юрий Попов.

В пользу мнения эксперта говорит и свежая статистика по деловой активности.

На этой неделе индекс PMI Института менеджеров по снабжению (The Institute for Supply Management) достиг трехлетнего минимума.

В августе он просел до 49,1 пунктов, хотя еще в июле находился на уровне 51,2. В итоге индекс достиг самого низкого уровня с сентября 2016 года.

Похожая динамика наблюдалась и в Великобритании, где в августе упал индекс PMI скатился до минимума 2012 года, достигнув 47,4 пунктов. Показатель существенно просел и в соседней Германии, упав до 43,5 пункта.

«Если показатели производственной активности застрянут на текущих отметках, то экономика ЕС пойдет вниз и потянет за собой все другие активы, в том числе и экономики развивающихся стран», — утверждает Торнтон.

Развивающиеся рынки под ударом

Новый финансовый кризис может стартовать с развивающихся стран, чьи экономики более подвержены колебаниям, указывают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Паника на рынке может разразиться из-за продолжающейся нестабильной политической ситуации в Аргентине.

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