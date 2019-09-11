Отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва

Отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева находится под угрозой срыва из-за долгов 14 компаний. Они не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза» Украины.
«Уровень расчетов перечисленных предприятий и объединений с НАК «Нафтогаз Украины» ниже установленного законодательством минимального уровня», — сообщила пресс-служба.
Там отметили, что подавляющее большинство столичных теплопроизводителей, а именно 91 компания и объединение, включая крупнейшего столичного производителя тепла «Киевтеплоэнерго», «добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ».
«Нафтогаз» призывает столичных теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня. Компания также просит столичную мэрию взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений, поскольку от их правильной работы зависит своевременный старт отопительного сезона и наличие тепла в домах киевлян.