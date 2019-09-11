Отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва

Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва

Отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева находится под угрозой срыва из-за долгов 14 компаний. Они не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза» Украины.

«Уровень расчетов перечисленных предприятий и объединений с НАК «Нафтогаз Украины» ниже установленного законодательством минимального уровня», — сообщила пресс-служба.

Там отметили, что подавляющее большинство столичных теплопроизводителей, а именно 91 компания и объединение, включая крупнейшего столичного производителя тепла «Киевтеплоэнерго», «добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ».