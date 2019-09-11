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«Заставим»: Украина грозит взыскать с России за газ 

Газета.Ru 2 часа назад
«Нафтогаз» будет настаивать, чтобы российский «Газпром» компенсировал ему $11-14 млрд, — если транзит российского газа остановится. Две энергетические компании никак не могут прийти к компромиссу, а действующий контракт истекает уже в конце года. Похоже, и в Киеве, и в Москве уверены, что новые газовые переговоры будут сложнейшими за последний десяток лет.
Украина потребует от России компенсации за газовый транзит, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко во время пресс-конференции. Об этом написали украинские СМИ.
Это будет в том случае, если «Газпром» продолжит настаивать на заключении нового транзитного договора на прежних условиях. Цена вопроса — $11-14 млрд
«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придется компенсировать нам эти $11-14 млрд Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — сказал Витренко.
Здесь речь идет о новом иске «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитраж к российской энергетической компании. Разбирательство должно быть завершено до конца 2021 года, рассчитывает украинская сторона. Слушания назначены на весну 2021 года, говорил ранее Витренко.
По словам топ-менеджера, основанием для такой компенсации является контракт на транзит газа. По нему у «Нафтогаза» есть право требовать пересмотра тарифа на транзит.
«Мы можем требовать этого пересмотра до истечения срока контракта. Мы это сделали весной 2018 года. Соответственно, с весны 2018 года до окончания действия контракта мы имеем право на пересмотр на более высокий тариф», — говорил ранее Витренко.
Препирания «Газпрома» и «Нафтогаза» происходят на фоне истечения действующего контракта на транзит. Текущий договор между украинской и российской сторонами истекает 31 декабря 2019 года. И без нового контракта формально украинская газотранспортная система опустеет.
Украина намерена отстаивать условия контракта на транзит российского газа, которые предложили в Еврокомиссии. Речь идет о бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей со стороны «Газпрома». Предлагается делать это каждый год в течение 10 лет. При этом общая транзитная мощность ГТС должна составлять 90 млрд кубометров. Как объяснял ранее Витренко, таким образом останется 30 млрд кубометров свободных мощностей. Они будут доступны для бронирования другими компаниями «или даже тем же „Газпромом“ для краткосрочных контрактов», передавал УНН слова Витренко.
Предложение третьей стороны озвучивал заместитель председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. В настоящее время руководство «Нафтогаза» ждет ответа от «Газпрома» на предложение о бронировании мощностей.
Однако позиция европейцев, которую приняли в Киеве, расходятся с российской. В том числе по срокам, на которые может быть заключен следующий договор. В Европейской комиссии предлагают сторонам заключить транзитный контракт на 10 лет, а «Газпром» — перезаключить действующий контракт на год. Кроме того, Россия готова предоставить Украине 25-процентную скидку на покупку газа (прямого контракта между странами сейчас нет).
При этом украинский маршрут транзита газа является самым дорогим — газотранспортная система страны дышит на ладан. «Какой смысл использовать, „Жигули“, если у вас есть современный автомобиль — „Лада“, например, — если не говорить о каких-то иностранных моделях», — говорил в интервью «Газете.Ru» министр энергетики РФ Александр Новак.
Еще одно условие России сохранения транзита газа через Украину высказывал летом первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, это урегулирование судебных споров.
Москва готова сохранить транзит после 2019 года, но только в случае договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Условия поставок газа и судебные тяжбы планируется обсуждать на трехсторонней встрече, которая может пройти в Брюсселе 19 сентября.
Переговоры проводятся на уровне министров энергетики. Со стороны России будет глава минэнерго Александр Новак. Украину же на встрече представят министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и Витренко. В делегацию из Киева также войдет директор по стратегии и развитию бизнеса Сергей Макогон из «Укртрансгаза» (компания является оператором украинской газотранспортной системы).
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что газовые переговоры с Россией будут сложными.
Однако Киев считает, что припас козырь — рекордные за 8 лет запасы газа. Они приблизились к 19 миллиардам кубометров. Это позволит ослабить давление Москвы, отмечал украинский чиновник.
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Комментарии150
Экономика , Андрей Коболев , Юрий Витренко , Сергей Приходько , Александр Новак , Марош Шефчович , Алексей Гончарук , Нафтогаз , Газпром , Правительство РФ , Еврокомиссия , Минэнерго , Газета.Ru
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