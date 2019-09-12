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«Заставим»: Украина пригрозила России 

Рамблер 46 минут назад
Украина заставит Россию заплатить, если транзит газа прекратится. Об этом, как сообщает ТАСС, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Действующие российско-украинские договоренности о транзите перестанут действовать с 1 января 2020 года. По словам Витренко, нынешняя позиция «Газпрома» подразумевает прекращение транзита с этого дня.
«Если они настоят, мы заставим их заплатить», — сообщил топ-менеджер украинской госкомпании.
Он объяснил, что действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» позволяет последнему требовать пересмотра тарифа. Если российская компания согласится на продление транзита, то украинская не станет выдвигать такое требование, если нет — будет добиваться компенсации 11-14 миллиардов долларов.
«Мы заставим компенсировать наши потери», — подчеркнул Витренко.
Экономика , Видео , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром
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