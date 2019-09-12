«Заставим»: Украина пригрозила России

Юрий Витренко. Украина заставит Россию заплатить, если транзит газа прекратится. Об этом, как сообщает ТАСС, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор «Нафтогаза»

Действующие российско-украинские договоренности о транзите перестанут действовать с 1 января 2020 года. По словам Витренко, нынешняя позиция «Газпрома» подразумевает прекращение транзита с этого дня.

«Если они настоят, мы заставим их заплатить», — сообщил топ-менеджер украинской госкомпании.

Он объяснил, что действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» позволяет последнему требовать пересмотра тарифа. Если российская компания согласится на продление транзита, то украинская не станет выдвигать такое требование, если нет — будет добиваться компенсации 11-14 миллиардов долларов.