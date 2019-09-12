США отложат новые пошлины на китайские товары

США отложат введение новых пошлин на китайские товары

Дональд Трамп заявил о переносе введения новых пошлин на продукцию из КНР на 15 октября.

США отложили введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября по просьбе Китая. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики мы условились, что в качестве жеста доброй воли США перенесут повышение пошлин на товары объемом 250 миллиардов долларов (с 25% до 30%) с 1 до 15 октября», — написал президент США в своем Twitter.

Об очередном повышении пошлин на товары из Китая Дональд Трамп объявлял в конце августа. По словам президента США, такое решение было принято в качестве ответной меры на увеличение китайской стороной тарифов на американские автомобили.