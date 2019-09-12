Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.51
$
65.58
72.00
72.15
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.50
73.58
Индексы и котировки Brent
61.06
–0.07 Золото
1492.77
+0.15 РТС
1354.68
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
12.09
1.1013
–0.0064
28.08
1.1078
09.09
29.08
18.08

США отложат введение новых пошлин на китайские товары 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
США отложат новые пошлины на китайские товары
Фото: EPA
Дональд Трамп заявил о переносе введения новых пошлин на продукцию из КНР на 15 октября.
США отложили введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября по просьбе Китая. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
«По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики мы условились, что в качестве жеста доброй воли США перенесут повышение пошлин на товары объемом 250 миллиардов долларов (с 25% до 30%) с 1 до 15 октября», — написал президент США в своем Twitter.
Об очередном повышении пошлин на товары из Китая Дональд Трамп объявлял в конце августа. По словам президента США, такое решение было принято в качестве ответной меры на увеличение китайской стороной тарифов на американские автомобили.
Куда выгодней вложить деньги
ТК «Звезда»: последние новости
Медведев выступил за внедрение более гибких форм рабочего времени Медведев выступил за внедрение более гибких форм рабочего времени Индия предоставит кредит на 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока Индия предоставит кредит на 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока Крупнейший завод по производству арматуры заработал в Сирии Крупнейший завод по производству арматуры заработал в Сирии
Экономика , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» объяснил требования по контракту с Россией
«Нафтогаз» объяснил требования по контракту с Россией1
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии
Бюро кредитных историй получит данные о доходах россиян
Бюро кредитных историй получит данные о доходах россиян
Растет разрыв в доходах богатых и бедных регионов РФ
Растет разрыв в доходах богатых и бедных регионов РФ
Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
Видео
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
01:11
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
Личный счет
Россия заработала миллиарды долларов
04:43
Россия заработала миллиарды долларов
Экономика
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
04:07
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
Компании Статьи
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
03:29
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
Недвижимость Статьи
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
03:51
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
Экономика Статьи
России предрекли доллар по 30 рублей
01:29
России предрекли доллар по 30 рублей
Экономика
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Основатель Alibaba покинул пост главы компании
00:29
Основатель Alibaba покинул пост главы компании
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение