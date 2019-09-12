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Россия и Куба согласовали совместные промышленные проекты 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Россия и Куба согласовали общие промышленные проекты
Фото: Twitter
В Минпромторге считают, что американские санкции против двух стран только стимулируют реализацию программ.
Россия и Куба согласовали план реализации совместных программ в ряде отраслей индустрии. Это затрагивает такие направления, как металлургия, автопром, в частности, поставки отечественных автомобилей и сельскохозяйственной техники, авиация, легкая промышленность, модернизация текстильных мероприятий, водоочистка и строительство.
Итоговый протокол заседания рабочей группы был подписан замминистра Минпромторга РФ Василием Осьмаковым и замминистра промышленности Кубы Хосе Гаспаром Альваресом.
«Из перспективных областей сотрудничества — энергетика, в частности, солнечная. Вы знаете, что прорабатывается большой проект с РЖД на сумму около $1,9 миллиарда, а это еще и спрос на локомотивы, рельсы и автоматику», — сказал ТАСС Осьмаков.
Осьмаков уточнил, что санкции США против России и Кубы не только не мешают реализации совместных проектов, но и стимулируют их. Он также добавил, что инфраструктура на Кубе строилась при активном участии СССР, поэтому к ее восстановлению вполне возможно привлекать российские технологии и компетенции.
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Комментарии
Экономика , Другое , Василий Осьмаков , Минпромторг , РЖД , ИТАР-ТАСС
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