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Новак встретился с коллегами по ОПЕК+ 

РИА Новости 16 минут назад
Новак встретился с коллегами по ОПЕК+
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ провел встречу с представителями энергетических ведомств других стран соглашения, говорится в сообщении Минэнерго России в Твиттере.
"Состоялась встреча Александра Новака с главами энергетических ведомств Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира, Омана, Кувейта, Нигерии и Ирака", — говорится в сообщении.
Сегодня министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) соберется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, чтобы в очередной раз обсудить выполнение договорённостей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.
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Комментарии
Экономика , Александр Новак , ОПЕК , Минэнерго
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