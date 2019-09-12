Новак встретился с коллегами по ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ провел встречу с представителями энергетических ведомств других стран соглашения, говорится в сообщении Минэнерго России в Твиттере.

"Состоялась встреча Александра Новака с главами энергетических ведомств Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира, Омана, Кувейта, Нигерии и Ирака", — говорится в сообщении.

Сегодня министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) соберется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, чтобы в очередной раз обсудить выполнение договорённостей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке.