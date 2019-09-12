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В Китае оценили решение США об отсрочке введения новых пошлин 

RT на русском 1 час назад
В Китае оценили решение США по пошлинам
Фото: Reuters
Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн прокомментировал решение США об отсрочке введения новых пошлин.
«Китайская сторона приветствует жест доброй воли США», — цитирует его ТАСС.
По его словам, со своей стороны китайские предприятия уже начали запрашивать цены на закупку сельскохозяйственной продукции США.
«Надеемся, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу и создадут благоприятные условия для консультаций», — добавил Фэн.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перенесёт увеличение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября.
В августе Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.
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