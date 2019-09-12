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Украина проиграла России спор в ВТО 

Lenta.ru 1 час назад
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал Россию в споре с Украиной по нитрату аммония и утвердил прошлогоднее решение арбитража, говорится в сообщении Министерства экономического развития.
Речь идет о повышении Украиной в июле 2014 года пошлин на ввоз продукта из России более чем в три раза — до 36,03 процента. Их действие тогда продлили на пять лет. Киев объяснил ситуацию завышенной стоимостью газа для украинских заводов.
Россия инициировала спор в мае 2015 года. Третейская группа согласилась с аргументами Москвы и признала нарушение норм ВТО со стороны Украины.
Украина не согласилась с ее выводами, отказалась отменять пошлины и подала апелляцию, но апелляционный орган подтвердил правоту России. «Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств», — отмечается в сообщении российского ведомства.
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Экономика , Видео , ВТО , Минэкономразвития
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