Украина проиграла России спор в ВТО

Речь идет о повышении Украиной в июле 2014 года пошлин на ввоз продукта из России более чем в три раза — до 36,03 процента. Их действие тогда продлили на пять лет. Киев объяснил ситуацию завышенной стоимостью газа для украинских заводов.

Россия инициировала спор в мае 2015 года. Третейская группа согласилась с аргументами Москвы и признала нарушение норм ВТО со стороны Украины.

Украина не согласилась с ее выводами, отказалась отменять пошлины и подала апелляцию, но апелляционный орган подтвердил правоту России. «Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств», — отмечается в сообщении российского ведомства.