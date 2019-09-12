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Силуанов и Кудрин поспорили о развитии экономики России 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Силуанов и Кудрин поспорили о развитии экономики
Фото: ТАСС
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов раскритиковал главу Счетной палаты Алексея Кудрина за его пессимистичную оценку перспектив российской экономики.
«Вот, Алексей Леонидович [Кудрин] тоже: «Все плохо». Для чего мы это говорим? Чтобы получить какую-то реакцию зала? Я не очень понимаю», — передает слова Силуанова ТАСС.
Он обратил внимание на слова Кудрина о том, что в стране не растет частный сектор.
«Дело не в этом даже, в частном секторе или не в частном. Дело в управленцах — кто управляет государством и какой менеджмент управляет в частном предприятии», — заявил первый вице— премьер.
Силуанов не согласился с тем, что Кудрин считает «приниженной» роль регионов в экономике России.
«Ничего подобного. Наоборот, мы, по сути дела, так никогда не работали с регионами, как сейчас это делается», — сказал глава Минфина.
«Вы говорите, нужно увеличить расходы на здравоохранение и образование, приводите США и Германию. Почему мы не смотрим, какие расходы на здравоохранение и образование в Сингапуре, Корее и тех странах, которые обеспечили прорыв? За счет чего они прорыв обеспечили? За счет того, что увеличивали расходы в социалку или все-таки делали инфраструктурные проекты и регуляторикой занимались?», — также сказал Силуанов.
Он заверил, что реальные доходы населения будут расти, а также призвал замечать хорошие меры, которые дают результаты.
Перед этим Кудрин в рамках Московского экономического форума усомнился в прогнозах Минэкономразвития по росту ВВП. Он заявил, что в 2019 году можно рассчитывать на рост ВВП в 1%, в 2020 году — только на 1-1,3%, хотя МЭР ждет роста на 1,3% в 2019 году и на 1,7% в 2020 году.
Также Кудрин заявил, что государство не собирается выходить из экономики, а значит не предполагается и увеличения доли частного сектора, что могло бы стимулировать рост экономики.
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