Россию ждут экономические реформы

Правительство пообещало россиянам новые экономические реформы

Низкий рост внутреннего валового продукта (ВВП) объясняется тем, что в экономическом развитии страна застряла на одном уровне.

«Выход из «ловушки средних доходов» предполагается обеспечить регуляторными реформами», — сообщает газета «Коммерсант».

В частности, в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен закон о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инициатива должна поддержать инвестиции и через них повлиять на рост ВВП. Законопроект даст бизнесу дополнительные гарантии и преференции.