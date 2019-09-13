Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.30
$
64.43
71.25
71.45
Прогноз
16.09 – 23.09
$
66.19
73.10
Индексы и котировки Brent
60.36
+0.08 Золото
1504.48
–0.05 РТС
1365.91
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
13.09
1.1098
+0.0041
29.08
1.1057
10.09
30.08
19.08

Греф: Россия готовится не к тем кризисам 

BFM.RU 1 час назад
Россия не должна повторять ошибки генералов, готовящихся к прошедшим войнам, диверсифицируя экономику в преддверии «сырьевого шока». Так считает президент Сбербанка Герман Греф. Экс-министр экономики, а ныне глава крупнейшего банка страны уверен, что для необходимых реформ есть политическая воля со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом Греф заявил, выступая на панельной сессии Московского финансового форума, передает «Интерфакс».
«Я боюсь слов «мы готовы к кризисам». Мы готовимся ко вчерашнему кризису. Это «Линия Мажино» (комплекс дорогостоящих укреплений на границе с Германией, который не спас Францию от стремительной оккупации летом 1940 года). Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах. У нас такая же история, если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний», — сказал Греф.
«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире». И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения (в бюджете, около $40 за баррель)», — предупредил глава Сбербанка.
«Надо готовиться к этим, новым, рискам, и мы к ним не очень готовы. И вопрос диверсификации экономики стоит в этом ряду не менее остро, чем проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие», — считает Греф.
BFM.RU: последние новости
Греф не верит в нацпроекты Греф не верит в нацпроекты Чубайс: российская экономика не едет из-за педали тормоза — правоохранительной системы Чубайс: российская экономика не едет из-за педали тормоза — правоохранительной системы Британское правительство подтвердило риск хаоса при Brexit без сделки Британское правительство подтвердило риск хаоса при Brexit без сделки
Комментарии1
Экономика , Видео , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф раскритиковал нацпроекты
Греф раскритиковал нацпроекты2
Назван размер пенсии в 2020 году
Назван размер пенсии в 2020 году2
Страшная зима: Украину ждет коллапс
Страшная зима: Украину ждет коллапс19
Китай прогнулся под США в торговой войне
Китай прогнулся под США в торговой войне
Чубайс объяснил провалы российской экономики
Чубайс объяснил провалы российской экономики11
Видео
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Россию ждут экономические реформы
05:16
Россию ждут экономические реформы
Экономика
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
01:11
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
Личный счет
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
00:57
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
Экономика Другое
Россия заработала миллиарды долларов
04:43
Россия заработала миллиарды долларов
Экономика
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
04:07
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
Компании Статьи
Украина проиграла России спор в ВТО
03:50
Украина проиграла России спор в ВТО
Экономика
В Китае оценили решение США по пошлинам
00:14
В Китае оценили решение США по пошлинам
Экономика
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
03:29
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
Недвижимость Статьи
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
03:51
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть