Греф: Россия готовится не к тем кризисам

Россия не должна повторять ошибки генералов, готовящихся к прошедшим войнам, диверсифицируя экономику в преддверии «сырьевого шока». Так считает президент Сбербанка Герман Греф . Экс-министр экономики, а ныне глава крупнейшего банка страны уверен, что для необходимых реформ есть политическая воля со стороны президента РФ Владимира Путина . Об этом Греф заявил, выступая на панельной сессии Московского финансового форума, передает «Интерфакс».

«Я боюсь слов «мы готовы к кризисам». Мы готовимся ко вчерашнему кризису. Это «Линия Мажино» (комплекс дорогостоящих укреплений на границе с Германией, который не спас Францию от стремительной оккупации летом 1940 года). Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах. У нас такая же история, если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний», — сказал Греф.

«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире». И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения (в бюджете, около $40 за баррель)», — предупредил глава Сбербанка.