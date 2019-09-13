Россия не должна повторять ошибки генералов, готовящихся к прошедшим войнам, диверсифицируя экономику в преддверии «сырьевого шока». Так считает президент Сбербанка Герман Греф. Экс-министр экономики, а ныне глава крупнейшего банка страны уверен, что для необходимых реформ есть политическая воля со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом Греф заявил, выступая на панельной сессии Московского финансового форума, передает «Интерфакс».
«Я боюсь слов «мы готовы к кризисам». Мы готовимся ко вчерашнему кризису. Это «Линия Мажино» (комплекс дорогостоящих укреплений на границе с Германией, который не спас Францию от стремительной оккупации летом 1940 года). Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах. У нас такая же история, если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний», — сказал Греф.
«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире». И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения (в бюджете, около $40 за баррель)», — предупредил глава Сбербанка.
«Надо готовиться к этим, новым, рискам, и мы к ним не очень готовы. И вопрос диверсификации экономики стоит в этом ряду не менее остро, чем проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие», — считает Греф.