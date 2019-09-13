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Трамп согласился на полумеры в сделке с Китаем 

Lenta.ru 1 час назад
Трамп согласился на полумеры в сделке с Китаем
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп признал, что может согласиться и на временную торговую сделку с Китаем, если полноценную заключить не получится. Об этом сообщает Reuters.
Трамп прокомментировал разговоры о предварительном соглашении. Эксперты считают, что его можно заключить для того, чтобы разобраться с легкими вопросами.
«Но нет легких или сложных вопросов. Либо есть сделка, либо нет. Но этот вариант рассматривается», — сказал президент, имея в виду временный договор.
Очередной раунд торговых переговоров США и Китая состоится в начале октября. Перед этим стороны обменялись дружественными шагами в отношении действующих пошлин.
США перенесли на две недели повышение пошлин на китайский импорт. Действующие тарифы вырастут с 25 до 30 процентов не 1 октября, как предполагалось ранее, а 15-го. Повышение тарифов решили перенести по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ в связи с тем, что 1 октября КНР отпразднует свое 70-летие.
В свою очередь Китай освободил от дополнительных импортных пошлин 16 категорий американских товаров. Решение вступает в силу с 17 сентября, отмена пошлин продлится до 16 сентября 2020 года.
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Экономика , Дональд Трамп
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