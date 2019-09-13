Трамп согласился на полумеры в сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп признал, что может согласиться и на временную торговую сделку с Китаем, если полноценную заключить не получится. Об этом сообщает Reuters.

Трамп прокомментировал разговоры о предварительном соглашении. Эксперты считают, что его можно заключить для того, чтобы разобраться с легкими вопросами.

«Но нет легких или сложных вопросов. Либо есть сделка, либо нет. Но этот вариант рассматривается», — сказал президент, имея в виду временный договор.

Очередной раунд торговых переговоров США и Китая состоится в начале октября. Перед этим стороны обменялись дружественными шагами в отношении действующих пошлин.

США перенесли на две недели повышение пошлин на китайский импорт. Действующие тарифы вырастут с 25 до 30 процентов не 1 октября, как предполагалось ранее, а 15-го. Повышение тарифов решили перенести по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ в связи с тем, что 1 октября КНР отпразднует свое 70-летие.

В свою очередь Китай освободил от дополнительных импортных пошлин 16 категорий американских товаров. Решение вступает в силу с 17 сентября, отмена пошлин продлится до 16 сентября 2020 года.