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Власти придумали мегареформу на 2 триллиона 

Рамблер 1 час назад
Власти придумали мегареформу на 2 триллиона
Фото: РИА Новости
Правительство обсуждает масштабную программу модернизации городского общественного транспорта, предложенную ВЭБ.РФ и предварительно оцененную в 2,1 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, которое ознакомилось с проектом комплексной программы развития городского общественного транспорта, предполагается модернизировать перевозки в регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Финансировать программу планируется как на средства из Фонда национального благосостояния, так на частные инвестиции и заемные средства.
Пилотные проекты, по информации газеты, планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд рублей, из которых 196 млрд рублей пойдут на обновление подвижного состава, а 112 млрд рублей — на реконструкцию инфраструктуры. Предполагается, что на эти деньги будут закуплены 5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов.
После реализации пилотных проектов планируется распространить программу в 2020–2024 годах еще на 40 городов.
«Масштабирование проекта на всю страну (1,1 тыс. городов, за исключением Москвы и Петербурга, 85,1 млн человек) может обойтись в 2,1 трлн рублей», — цитирует документ издание.
При этом в Минфине газете сообщили, что никаких решений по программе пока не принято. В Минпромторге рассказали, что проект туда не поступал, а в Минтрансе заявили, что ведомство «привлекается к обсуждению данных вопросов».
Финансовая грамотность: копить или тратить
Комментарии
Экономика , Минпромторг , Минтранс РФ , Минфин
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