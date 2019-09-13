Власти придумали мегареформу на 2 триллиона

Правительство обсуждает масштабную программу модернизации городского общественного транспорта, предложенную ВЭБ.РФ и предварительно оцененную в 2,1 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, которое ознакомилось с проектом комплексной программы развития городского общественного транспорта, предполагается модернизировать перевозки в регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Финансировать программу планируется как на средства из Фонда национального благосостояния, так на частные инвестиции и заемные средства.

Пилотные проекты, по информации газеты, планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд рублей, из которых 196 млрд рублей пойдут на обновление подвижного состава, а 112 млрд рублей — на реконструкцию инфраструктуры. Предполагается, что на эти деньги будут закуплены 5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов.

После реализации пилотных проектов планируется распространить программу в 2020–2024 годах еще на 40 городов.

«Масштабирование проекта на всю страну (1,1 тыс. городов, за исключением Москвы и Петербурга, 85,1 млн человек) может обойтись в 2,1 трлн рублей», — цитирует документ издание.