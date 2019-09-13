Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила

«Странно такие предложения слышать от Центрального банка. Это как если бы Минфин вдруг начал предлагать снизить ключевую ставку из-за проблем в банковском надзоре и регулировании. Конечно, подрывать доверие к экономической политике мы не будем — изменение правила не планируется», — сказал Колычев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ведомство не собирается давать советы о том, как проводить денежно-кредитную политику.

«Не стоит забывать, чем отличаются долговые инвестиции от расходов. Инвестиции — возвратны и возвращаются с определенной доходностью, а от расходов возвратности не может быть, и в случае с длящимися обязательствами их необходимо поддерживать ежегодно», — сказал замминистра.

Колычев добавил, что инвестиции из ФНБ не должны носить квазибюджетный характер.