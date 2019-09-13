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Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила
Фото: РИА Новости
Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что не собирается соглашаться с предложением Центробанка об изменении бюджетного правила.
«Странно такие предложения слышать от Центрального банка. Это как если бы Минфин вдруг начал предлагать снизить ключевую ставку из-за проблем в банковском надзоре и регулировании. Конечно, подрывать доверие к экономической политике мы не будем — изменение правила не планируется», — сказал Колычев, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ведомство не собирается давать советы о том, как проводить денежно-кредитную политику.
«Не стоит забывать, чем отличаются долговые инвестиции от расходов. Инвестиции — возвратны и возвращаются с определенной доходностью, а от расходов возвратности не может быть, и в случае с длящимися обязательствами их необходимо поддерживать ежегодно», — сказал замминистра.
Колычев добавил, что инвестиции из ФНБ не должны носить квазибюджетный характер.
«Чтобы такого не допустить, их доля в структуре долгового финансирования проектов должна быть не высокой, чтобы участвовали другие кредиторы, а ценовые условия должны быть коммерческие — такие же как у других кредиторов», — уточнил чиновник.
Ранее в пятницу руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина предложила обсудить повышение планки отсечения по цене нефти в «бюджетном правиле» из-за планов по инвестированию из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Комментарии
Экономика , Владимир Колычев , Эльвира Набиуллина , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , РИА Новости
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