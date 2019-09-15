В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа

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В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа 

RT на русском 1 час назад
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение по газопроводу Opal, принятое судом Евросоюза, носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
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«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным», — приводит РИА Новости его слова.
Депутат отметил, что «вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнёров».
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, согласно которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL.
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
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Комментарии178
Экономика , Видео , Константин Симонов , Газпром , Бундестаг , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , Еврокомиссия , РИА Новости
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