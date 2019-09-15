В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение по газопроводу Opal, принятое судом Евросоюза , носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа. Германия ограничила работу "Газпрома" «Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным», — приводит РИА Новости его слова. Депутат отметил, что «вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнёров». Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии , согласно которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.