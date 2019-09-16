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Новак оценил возможность дефицита нефти 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Новак оценил возможность дефицита нефти
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов. Об этом сообщает РИА "Новости"
Говоря о том, нужно ли России увеличивать добычу нефти, он заявил, что это зависит от "скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги".
Новак отметил, что тогда будет виден масштаб влияния на объемы добычи и поставки.
Ранее Новак заявил, что планирует поговорить с коллегой из Саудовской Аравии Абделем Азиз бен Сальманом об этих инцидентах.
14 сентября пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco. ПОсле инцидентов на НПЗ Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое.
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Экономика , Рынки , Александр Новак , Минэнерго , РИА Новости
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