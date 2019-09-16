Лукашенко напомнил России о компенсациях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий, сообщает БЕЛТА.
На встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько он подчеркнул, что действия Москвы снизили поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не будет «постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи».
По его словам, они с президентом России Владимиром Путиным уже не раз обсуждали ситуацию, но в ближайшее время при утверждении программы совместных действий по экономической интеграции вопрос следует обсудить опять.