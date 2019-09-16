Россия усилит безопасность энергообъектов

Россия собралась усилить безопасность энергообъектов после атак в Саудовской Аравии

На фоне атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco — крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти — Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак

Он подчеркнул, что существующий в России закон о безопасности объектов ТЭК выполняется, в соответствии с ним предпринимаются все необходимые меры по защите.

«Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации. Я думаю, мы будет также работать над этим», — приводит его слова ТАСС.

Новак добавил, что такая работа ведется в постоянном режиме, и отметил, что необходимо учитывать сложившуюся ситуацию.

Министр отметил, что атака дронов на Saudi Aramco влияет в целом на энергобезопасность во всем мире. При этом мировых запасов нефти достаточно, чтобы компенсировать потери от снижения добычи из-за этой чрезвычайной ситуации, сообщил глава Минэнерго

Он добавил, что этот вопрос планируется обсудить с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли России компенсировать выпадающую добычу, он сказал: «Сейчас все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, от этого можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи». Новак отметил, что в настоящее время коммерческих запасов на то, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть недостаток нефти, достаточно.

«Сейчас нет необходимости принимать какие-то сверхсрочные меры», — сказал он.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.