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Росстат отчитался о росте промпроизводства в России 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Росстат отчитался о росте промпроизводства в России
Фото: РИА Новости