Названы самые дефицитные профессии в России

Среди самых дефицитных профессий в России оказались агрономы, электрики и охранники. Об этом свидетельствуют данные исследования компании HeadHunter, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самой дефицитной профессией является врач: их нехватка ощущается в 64 регионах страны. На втором и третьем месте расположились профессии сварщика и слесаря. Также исследование показало, что в Москве и Санкт-Петербурге больше всего не хватает специалистов, связанных с бизнесом и IT. В остальных регионах, например на Дальнем Востоке и Урале, не хватает врачей, а в Сибири, Туве и Хакасии — водителей.

В середине сентября Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России. Самую большую зарплату в стране предлагают соискателю на должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. За эту работу готовы платить 430 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности: месячный доход составляет 330 тысяч рублей.

Среди самых невостребованных профессий в стране оказались бухгалтеры и учителя. Несмотря на массовость профессии, большинство рабочих мест оказались заняты. На рынке труда также нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, нотариальной и адвокатской деятельности. Спросом не пользуются также работники художественных галерей и музеев.