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В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу 

РИА Новости 1 час назад
Конкретных договоренностей по газу в результате трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной ожидать не стоит, необходимо провести еще очень много кропотливой работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, нужно вести еще очень много кропотливой работы", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные министерства будут договариваться.
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Экономика , Видео , Дмитрий Песков , ЕС
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