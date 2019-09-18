Назло Трампу: Россия избавляется от госдолга США

Назло Трампу и санкциям: Россия избавляется от госдолга США

Минфин РФ последовательно выходит из госдолга США. За июль России избавилась от бумаг на сумму в $2,347 млрд Москва скидывает активы, начиная с весны 2014 года, когда против России были введены санкции со стороны Госдепа США . При этом освободившийся капитал Россия вкладывает в золото, купив за год драгоценного металла на $32 млрд

В июле 2019 года Россия сократила вложения с госдолг США до $8,501 млрд Сумма продаж облигаций составила $2,347 млрд, хотя еще в июне объем инвестиций РФ в актив составлял с $10,848 млрд Об этом говорится в документах Минфина США . Отчет ведомство размещает на своем сайте через 6 недель после окончания того месяца, за который подготовлен документ.

Россия очень долго была одним из крупнейших держателей американских облигаций. Но после того, как США ввели против России санкции в марте 2014 года Минфин РФ начал планомерную распродажу бумаг казначейства США. Например, в мае 2018 года России выпала из числа 30 крупнейших владельцев госбондов США.

Объем российских вложений в гособлигации США был максимальным в феврале 2013 года, до событий в Киеве, в ходе которых к власти пришло правительство бывшего президента Украины Петра Порошенко , и до вхождения Крыма в состав России. Тогда сумма американских бумаг достигла отметки $164,3 млрд

Между тем глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила продажу госбумаг США намерением денежных властей страны диверсифицировать вложения золото-валютных резервов (ЗВР). Введения антироссийских санкций, кроме наложения на страну множества запретов, чревато тем, что в любой момент США могут заблокировать активы страны под санкциями, вложенные в финансовые инструменты, номинированные в долларах. Также власти США могут заблокировать расчеты страны под санкциями в долларах.

За размещение российских ЗВР в американские облигации Минфин критиковали еще в те годы, когда министром финансов был Алексей Кудрин , который сейчас сам критикует российское правительство за нерациональное использование средств резервных фондов страны.

Так, в 2007 году ЦБ в интересах Минфина инвестировал более $100 млрд в облигации проблемных ипотечных агентств США — Fannie Mae и Freddie Mac. Алексей Кудрин мотивировал целесообразность такого размещения средств тем, что Россия получила по ним доход свыше $1 млрд

Долг на продажу

Американские казначейские облигации — это долговые бумаги, которые выпускает Министерство финансов США. Покупать их может любой инвестор, будь то физическое или юридическое лицо, из любой страны, если только к этой стране США не применяет санкции, запрещающие покупку госдолга. К таким странам относятся, например, КНДР и Иран.

Доходность американских ценных бумаг сравнительно невысока — 1,77% годовых по облигациям со сроком обращения 10 лет. Но международные инвесторы привыкли к тому, что облигации США — это бумаги с одной из самых высокий степеней надежности. То есть по своим долгам Минфин США расплатится при любом сценарии экономического развития. Так, США никогда не объявляла об отказе от выплат по своим долгам, в отличие, например, от России, которая в августе 1998 года заявила о том, что не может обслуживать свои долги — государственные краткосрочные облигации (ГКО).

Средства, собираемые с помощью облигации Казначейства США, как и деньги от размещения долговых бумаги всех стран, используются для финансирования государственного бюджета. Дефицит госбюджета США в июле 2019 года составил $119,7 млрд Суммарный дефицит бюджета США за финансовый 2018 год составил $779 млрд Этот показатель — самый большой за последние 6 лет. В 2019 году сумма госдолга может превысить $1 трлн. И у ряда экспертов, оппозиционных к США, возникают сомнения, сможет ли США и дальше обслуживать такой объем задолженности.

В качестве альтернативы вложениям в золото наш Центробанк мог бы рассмотреть облигации высоконадежных стран-эмитентов, которые проводят нейтральную внешнюю политику. Как, например, Сингапур, Швейцария, Дания, Финляндия и другие, но эти государства поддержали санкции США против России, хотя свои санкции вводить не спешат.

Сумма международных золото-валютных резервов России по состоянию на 6 сентября этого года составила $532,7 млрд

Пятая часть из них приходится на золото, остальное — это валюты разных стран и активы в этих валютах, а также специальные права заимствования (СДР). СДР -— это расчетная единица, используемая МВФ и рядом других международных финансовых организаций. Впрочем, СДР не имеют собственной стоимости и реального обеспечения, и используются для безналичных международных расчетов, урегулирования международных торговых балансов и погашения долгов самому МВФ путем записей на специальных счетах.

Россия много лет не прибегает к займам МВФ, но является членом фонда, поэтому уплачивает в МВФ взносы и, в том числе, обязана часть своих ликвидных средств держать в СДР.

Примечательно, что на средств от продажи американских бумаг Минфин РФ приобретает драгметаллы. Он покупает золото, причем делает это на внутреннем рынке.

По состоянию на 1 сентября 2019 года на монетарное золото в резервах России приходится сумма более чем в $109 млрд За год вложения в золото выросли на $32 млрд — c уровня в $77 млрд