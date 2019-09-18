Греф рассказал о мечтах о четырехдневке 

Глава Сбербанка Герман Греф заявил сегодня, что мечтает перейти на четырехдневную рабочую неделю, однако пока не знает, как это сделать. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю, так как этому способствует «технологический прогресс, приводящий к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени». Он также поручил Минтруду до 30 сентября сформулировать позицию о перспективах сокращения рабочего времени.
По словам главы Сбербанка, он уже много лет подряд «пытается перейти на шестидневную рабочую неделю».
«Не очень получается. Но я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле. Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе», — заявил Герман Греф.
Он также уточнил, что в Сбербанке пока не рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил россиянам самим решить, нужна ли им сокращенная рабочая неделя. Для этого, по его словам, необходимо провести общефедеальный референдум или социологический опрос.