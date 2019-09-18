Греф рассказал о мечтах о четырехдневке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил сегодня, что мечтает перейти на четырехдневную рабочую неделю, однако пока не знает, как это сделать. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю, так как этому способствует «технологический прогресс, приводящий к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени». Он также поручил Минтруду до 30 сентября сформулировать позицию о перспективах сокращения рабочего времени.

По словам главы Сбербанка, он уже много лет подряд «пытается перейти на шестидневную рабочую неделю».

«Не очень получается. Но я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле. Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе», — заявил Герман Греф.

Он также уточнил, что в Сбербанке пока не рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю.