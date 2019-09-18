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Экономисты осадили сторонников четырехдневки 

Рамблер 1 час назад
Рабочая неделя в России скорее вырастет, чем сократится, сказано в новом выпуске «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
В июне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что рабочая неделя может стать четырехдневной в ходе технологического прогресса, а в августе, после того как тема стала предметом широкого обсуждения, уточнил, что это произойдет «не сию секунду».
«В России скорее стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени», — считают в ИНСАП РАНХиГС.
Там объяснили это текущими экономическими условиями в стране — слабым ростом экономики, минимальным уровнем безработицы и снижающейся численностью рабочей силы.
Впрочем, экономисты допустили, что сокращение рабочей недели без снижения зарплат станет возможным в отдаленном будущем. Для этого производительность труда в России должна вырасти, а численность рабочей силы — стабилизироваться.
Комментарии
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев
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