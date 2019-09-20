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Украина предложила свою цену на российский газ 

Рамблер + ещё 85 1 час назад
Стоимость российского газа в случае прямых поставок на Украину должна быть привязана к европейскому рынку. Такое мнение высказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает «Взгляд».
По словам министра, Украина хочет «ввести рыночный сигнал» в ценообразование, чтобы избежать политического давления.
«Если появятся факторы — политическая цена, давление со стороны, — в этом случае есть возможность неподписания», — приводит ТАСС слова Оржеля.
В то же время министр признался, что в случае неподписания контракта с Россией может возникнуть угроза энергетической безопасности Европы, что необходимо избежать. По его словам, неправильно делать Европу заложником российско-украинских отношений.
Накануне в Брюселле состоялись трехсторонние переговоры по продлению контракта о транзите российского газа через Украину. Министр энергетики России Александр Новак сообщил после переговоров, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.
Комментарии364
Экономика , Видео , Александр Новак , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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