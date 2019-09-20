Украина предложила свою цену на российский газ

Стоимость российского газа в случае прямых поставок на Украину должна быть привязана к европейскому рынку. Такое мнение высказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает «Взгляд».

По словам министра, Украина хочет «ввести рыночный сигнал» в ценообразование, чтобы избежать политического давления.

«Если появятся факторы — политическая цена, давление со стороны, — в этом случае есть возможность неподписания», — приводит ТАСС слова Оржеля.

В то же время министр признался, что в случае неподписания контракта с Россией может возникнуть угроза энергетической безопасности Европы, что необходимо избежать. По его словам, неправильно делать Европу заложником российско-украинских отношений.