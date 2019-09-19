Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.91
$
64.09
70.70
70.82
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.39
70.15
Индексы и котировки Brent
64.50
–0.17 Золото
1501.32
–0.03 РТС
1379.23
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
19.09
1.1055
+0.0020
04.09
1.1036
16.09
05.09
25.08

Новак назвал условия для нового контракта по транзиту газа через Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 39 1 час назад
Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы, сказал министр энергетики Александр Новак.
Трехсторонние консультации, по мнению Новака, впервые за многие годы прошли в конструктивном ключе, передает ТАСС. Министр добавил, что Россия все еще связывает споры в судах с Украиной с продлением соглашения о транзите газа.
Стороны в ходе переговоров обсудили возможные объемы транзита газа, судебные споры «Нафтогаза» и Газпрома, сказал глава ведомства.
Он отметил, что Россия в 2020 году поставит европейским потребителям газ в законтрактованных объемах. По словам Новака, Россия может забронировать мощности Украины для транзита как на краткий срок, так и на длительное время, сообщает РИА «Новости».
При этом Россия предложила продлить соглашение по транзиту на короткий срок, в случае, если не будут внедрены новые требования Евросоюза.
Ранее в четверг стартовали консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что не стоит ожидать конкретных договоренностей по газу после трехсторонних переговоров.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российский газ в обход Украины пойдет через Болгарию Российский газ в обход Украины пойдет через Болгарию Трамп поставил торговую войну с Китаем на паузу Трамп поставил торговую войну с Китаем на паузу Нацбанк Украины решил изъять из оборота мелкие монеты Нацбанк Украины решил изъять из оборота мелкие монеты
Комментарии227
Экономика , Компании , Александр Новак , Дмитрий Песков , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доля ипотеки в ВВП России может утроиться
Доля ипотеки в ВВП России может утроиться1
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Противник «Северного потока-2» захотел российский газ
Противник «Северного потока-2» захотел российский газ4
Квартиры россиян разрешат продавать без их присутствия
Квартиры россиян разрешат продавать без их присутствия6
Видео
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
01:33
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
Экономика Рынки
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
05:23
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
Компании
Медведев назвал новый МРОТ
01:19
Медведев назвал новый МРОТ
Личный счет
Без газа не выжить: Украина прогнется под Россию
02:03
Без газа не выжить: Украина прогнется под Россию
Экономика Статьи
Работать некому: россияне гонят мигрантов
10:08
Работать некому: россияне гонят мигрантов
Экономика Статьи
Украина анонсировала новое предложение для России
03:51
Украина анонсировала новое предложение для России
Экономика
Баррель поплыл: у рубля нет шансов
00:30
Баррель поплыл: у рубля нет шансов
Рынки Экономика
У россиян отберут трудовые книжки
01:02
У россиян отберут трудовые книжки
Личный счет Статьи
Официальные курсы евро и доллара упали
02:00
Официальные курсы евро и доллара упали
Рынки
США столкнулись с острым дефицитом долларов
01:47
США столкнулись с острым дефицитом долларов
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение