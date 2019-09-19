Новак назвал условия для нового контракта по транзиту газа через Украину

Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы, сказал министр энергетики Александр Новак

Трехсторонние консультации, по мнению Новака, впервые за многие годы прошли в конструктивном ключе, передает ТАСС. Министр добавил, что Россия все еще связывает споры в судах с Украиной с продлением соглашения о транзите газа.

Стороны в ходе переговоров обсудили возможные объемы транзита газа, судебные споры «Нафтогаза» Газпрома , сказал глава ведомства.

Он отметил, что Россия в 2020 году поставит европейским потребителям газ в законтрактованных объемах. По словам Новака, Россия может забронировать мощности Украины для транзита как на краткий срок, так и на длительное время, сообщает РИА «Новости».

При этом Россия предложила продлить соглашение по транзиту на короткий срок, в случае, если не будут внедрены новые требования Евросоюза

Ранее в четверг стартовали консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.