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Новак оценил переговоры по газу с Украиной 

Газета.Ru 46 минут назад
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Фото: Газета.ru
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа
По его словам, они прошли конструктивно.
"В целом еще раз хочу повторить: было очень конструктивно. Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года", — сказал Новак.
Он отметил, что обсуждались многие вопросы по поставке газа на Украину. По его словам, также обсуждалась тема регулирования взаимоотношений по Стокгольмскому арбитражу.
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Экономика , Александр Новак , ЕС
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