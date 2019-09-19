Новак оценил переговоры по газу с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа

По его словам, они прошли конструктивно.

"В целом еще раз хочу повторить: было очень конструктивно. Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года", — сказал Новак.

Он отметил, что обсуждались многие вопросы по поставке газа на Украину. По его словам, также обсуждалась тема регулирования взаимоотношений по Стокгольмскому арбитражу.