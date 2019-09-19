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Перебои с поставками нефти могут парализовать Азию 

Вести Экономика 1 час назад
Перебои с поставками нефти могут парализовать Азию
Фото: Вести Экономика
Главная новость месяца: 14 сентября 10 дронов со взрывчаткой совершили атаку на 2 НПЗ, Абкайк и Хурайс. Цены на нефть взлетели на волне беспокойства о безопасности поставок спустя несколько дней после сообщений об опасности перенасыщения. Из-за атак объем добычи сократился на 5 млн баррелей в сутки. Кроме того, стала очевидна уязвимость азиатских экономик перед сбоями поставок. В конечном итоге они могут сделать все, чтобы снизить эту уязвимость.
Аналитики ожидали, что после атак цены достигнут $80 и даже $100 за баррель в зависимости от того, сколько времени понадобилось бы саудовцам, чтобы восстановить нормальную работу на объектах. Однако согласно последней информации, цены упали: восстановлено более половины потерянного производства. Министр энергетики Абдулазиз бен Салман заявил, что к концу сентября объем добычи в Саудовской Аравии составит 11 млн баррелей в сутки, к концу ноября — 12 млн баррелей в сутки.
Как только цены резко упали, многие в Азии, наверняка, вздохнули с облегчением. Азия — крупнейший потребитель саудовской нефти. Азиатские импортеры нефти покупают до 72% саудовской нефти, согласно данным Wood Mackenzie, ежедневный объем составляет от 2,5 млн до 2,7 млн баррелей легкой и сверхлегкой нефти — те сорта, которые добываются на объектах, на которые были совершены атаки.
На фоне этой зависимости от импортируемой нефти любое резкое изменение цен влияет на азиатские экономики, особенно если они замедляются, как в Индии. Но помимо перебоев с добычей, есть еще одна причина резкого движения цен, которую терпеть не могут правительства в Азии: военный конфликт на Ближнем Востоке.
Индия, Япония, Южная Корея, Китай находятся в трудном положении. США обвинили Иран в этих атаках. Прозвучали намеки на ответный удар, хотя дальше намеков дело не продвигается. Если они зайдут дальше, союзникам США в Азии придется сделать нелегкий выбор.
Во-первых, им придется встать на чью-то сторону. Конечно, они не станут поддерживать Иран, Южную Корею и Японию, тем не менее, они лишний раз подумают, прежде чем поддержать военные удары по ним.
«Южная Корея и Япония попытаются найти золотую середину между тем, чтобы преследовать свои экономические интересы и сохранить альянс с США. Токио и Сеул настороженно отнесутся к любым попыткам прямого ответного удара против Ирана», — заявил аналитик Миха Хриберник из Verisk Maplecroft.
Еще одна азиатская экономика и крупный импортер нефти, которая попытается встать на самый безопасный путь между различными геополитическими интересами — это Индия, один из трех крупнейших импортеров нефти. Она активно пытается поддерживать достаточно теплые отношения со своим соседом, несмотря на то, что перестала покупать нефть, когда закончилась отсрочка Вашингтона для импортеров нефти.
Китай уже обозначил свою позицию. На этой неделе пресс-секретарь министерства иностранных дел заявил: «Китай не хочет обострять конфликты. Мы призываем заинтересованные стороны не предпринимать действия, которые усилят региональную напряженность».
Китай — единственная страна в регионе, активно расширяющая международное присутствие на рынке нефти, гарантируя защиту поставок. Японии, Южной Корее и Индии, возможно, придется последовать ее примеру, учитывая хрупкую ситуацию на Ближнем Востоке. Внутреннее производство не приемлемый вариант для Южной Кореи или Японии. Это, скорее, вариант для Индии, но не самый лучший. Есть еще варианты: создание стратегических резервов, международное расширение рынка нефти и диверсификация источников.
Звучит проще, чем есть на самом деле. Почему Азия получает так много саудовской нефти? Она дешевле, чем альтернативные варианты. На международное расширение рынка нефти в китайском стиле нужно будет много денег. Наконец, диверсификация источников может оказаться сложной по ценовым соображениям. Хорошая новость в этой ситуации: вероятность развития военного конфликта ограничена.
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