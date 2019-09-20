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Аналитики назвали ведущие финансовые центры мира 

ТАСС 3 часа назад
Аналитики назвали ведущие финансовые центры мира
Фото: РИА Новости
Нью-Йорк удерживает звание ведущего международного финансового центра, за которым идут Лондон и Гонконг, чей разрыв крайне незначительный. Об этом свидетельствует рейтинг "Мировой индекс финансовых центров" (The Global Financial Centres Index), который опубликовала на своем сайте британская аналитическая компания Z/Yen Group.
Авторы доклада присвоили крупнейшему мегаполису США 790 баллов, а его главным конкурентам в Европе и Азии — 773 и 771, соответственно. Следом идут Сингапур (762), Шанхай (761), Токио (757) и Пекин (748). Впервые в десятку лидеров вошли Дубай (740), южнокитайский Шэньчжэнь (739) и Сидней (738). Эти мегаполисы вытеснили из топ-10 Торонто, Цюрих и Франкфурт.
Москва поднялась на 17 позиций и оказалась на 71-м месте с показателем 610 баллов. Санкт-Петербург опустился на шесть строчек — до 79-го уровня.
Индекс мировых финансовых центров начал рассчитываться в 2007 и обновляется раз в полгода. Расчет суммарного балла учитывает пять показателей: бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. Текущее исследование является 26-м по счету и охватило 104 мегаполиса. Замыкают список китайские города Тяньцзинь, Нанкин (впервые вошел в рейтинг) и Ханчжоу.
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