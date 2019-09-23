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Зарплаты и доходы: как выживают в регионах 

Газета.Ru 52 минуты назад
Зарплаты и доходы: как выживают в регионах
Фото: РИА Новости
Кто сказал, что за МКАДом жизни нет? Из новых данных следует, что заработная плата выросла во всех регионах России. Наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, наименьшую — российские окраины. В среднем по России зарплаты растут, но вот доходы снижаются шестой год подряд.
Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, свидетельствуют результаты рейтинга РИА «Новости». В основе исследования — данные Росстата.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в первом полугодии в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.
Наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области — на 14,7% и в Туве — на 12,4%.
Всего в 31 регионе темпы роста заработных плат опередили общероссийские.

Санкт-Петербург провалился в рейтинге

При этом, как свидетельствует исследование, почти во всех субъектах РФ зарплата в течение первого полугодия росла каждый месяц по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Средняя зарплата в 31 регионе по-прежнему существенно выше средней по России. Для сравнения, средняя месячная зарплата в Костромской области, которая вырвалась в лидеры роста, составляет 26,9 тысячи рублей, а в ЯНАО — 90,3 тыс. руб.
Исключением стали пять регионов, где в отдельные месяцы Росстат фиксировал снижение средней заработной платы. Это Астраханская область, где зарплата снижалась в феврале и мае, Ямало-Ненецкий автономный округ (март), Северная Осетия (февраль), Петербург (январь) и Камчатка (апрель).
Как показывают данные исследования, по итогам первой половины 2019 года меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Петербурге (на 3,2%).

Едва хватит на две продкорзины

В исследовании учитывался не только рост зарплаты, но сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. Сравнительная покупательная способность зарплаты россиян рассчитывалась, как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах.
В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированных набора.
Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах заработная плата превышает стоимость фиксированного потребительского набора более чем в три раза. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где она превышает стоимость фиксированного набора в четыре раза. Более трех наборов на зарплату может также купить житель Сахалина, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Москвы, Югры, Чукотки, Якутии и Петербурга.
Среди регионов, где соотношение заработной платы и стоимости потребительских товаров и услуг ниже двух, — это Чечня, Ивановская область, Алтайский край и ряд других.

Добро пожаловать в Якутию

Зарплатный рейтинг регионов в значительной степени согласуется с данными Роструда о вакансиях с высокими зарплатами в регионах. Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщали ранее 20 сентября в Роструде.
В Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.
В обеих столицах лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий являются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, транспорта.
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
Иными словами, в тех регионах, где имеются высокооплачиваемые вакансии, там и зарплаты, как правило, растут быстрее.
Но рост зарплат в регионах слабо согласуется с доходами россиян. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), во втором квартале 2019 года снизились на 0,2% год к году. Такие данные следуют из оценки Росстата.
По итогам первого полугодия этого года реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.
Но зарплаты, в отличие от доходов, действительно росли. Среднемесячная зарплата, по оценке Росстата, во втором квартале выросла в номинальном выражении на 7,4%, в реальном — на 2,3%. По итогам первого полугодия номинальная зарплата повысилась на 7,1%, реальная — всего на 1,8%.
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