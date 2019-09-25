«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон

Москва разъяснила Киеву правила экспорта газа

Так Новак прокомментировал заявление украинского министра энергетики Алексея Оржеля. На прошлой неделе тот рассказал, что Украина может вернуться к прямым закупкам газа в России по рыночным ценам, «исходящим из трендов европейского рынка». Министр также сказал, что газ из России может поставляться разными компаниями.

«С российской стороны может быть необязательно «Газпром», там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать», — заявил Оржель.

Новак отметил, что Россия не намерена разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».

«У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет», — подчеркнул российский министр.

Как отметил Новак, если законодательство украинцев предусматривает допуск кого-то еще к трубе, «то это надо у них спросить».

Глава Минэнерго добавил, что Россия продолжает выступать за полное снятие Украиной финансовых претензий к России как условие достижения газовых договоренностей. Речь идет об отзыве исков к «Газпрому» в международных судах.

«Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, срок действия документа истекает 31 декабря 2019 года.

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС прошли в Брюсселе 19 сентября. Сообщалось, что конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

Новак, участвовавший во встрече, назвал консультации конструктивными. По его словам, Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с января 2020 года. Стороны договорились продолжить консультации через месяц.

Москва предложила продлить соглашение на украинский транзит газа на короткий срок, если не будут внедрены новые требования ЕС. На Украине ранее предлагали соглашение на транспортировку 60 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет.